Stasera su Rai 3 il film “Un eroe”: la trama

Stasera su Rai 3 Un eroe (Qahremān), un film del 2021 scritto e diretto da Asghar Farhadi presentato in concorso al 74º Festival di Cannes: la trama

Rahim è in carcere per un debito che non può onorare. Quando la sua compagna trova una borsa d’oro, lui decide di restituirla, diventando un eroe mediatico. Tuttavia, il tentativo di riabilitare il proprio nome si trasforma in una reazione a catena dove ogni gesto di buona fede gli si rivolta contro.

E’ la trama del film “Un eroe” in onda martedì 24 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 3. Scritto e diretto da Asghar Farhadi, è stato presentato in concorso al 74º Festival di Cannes,[1] dove ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria.