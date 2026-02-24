Stasera su Rai 2 “The Americas” con “La costa atlantica” e “Il Messico”

Martedì 24 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 2 arriva l’epica serie “The Americas” con i primi due episodi: “La Costa atlantica” e “Il Messico”

Martedì 24 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 2 arriva l’epica serie “The Americas”. Dal ghiaccio del Nord a quello del Sud, l’America è l’unico continente del mondo che abbraccia tutte le fasce climatiche dei due emisferi: una ricchezza naturale enorme, un’esplorazione ricchissima di paesaggi meravigliosi con i lori animali selvatici e le loro piante. L’hanno fatta, in cinque anni e 180 spedizioni, i produttori di “The Americas”, uno dei documentari più completi e approfonditi mai realizzati sulla natura americana.

Nel primo episodio la Costa Atlantica, dove i cavalli selvaggi combattono, le aquile cacciano e gli squali proteggono i pesci più piccoli. I procioni si muovono in città, gli orsi neri cercano cibo all’interno di antiche foreste e una quercia di 130 anni si prepara all’arrivo dell’inverno.

Nell’episodio 2 il Messico è il luogo in cui il continente nordamericano incontra i tropici, creando un’esplosione di vita e un caleidoscopio di mondi: dall’arido deserto, alla lussureggiante foresta pluviale, ai mari più floridi del mondo. Qui gli animali hanno bisogno di ingegno per sopravvivere.