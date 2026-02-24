Sanremo, ecco l’ordine di uscita dei cantanti. Dà il via Ditonellapiaga ultimi Lda & Aka 7even

Questa sera si esibiranno tutti i 30 big in gara e saranno votati solo dalla giuria della Sala stampa

In una serata che sarà aperta dalla voce di Pippo Baudo, ecco la quale sarà l’ordine di uscita dei cantanti in gara, che stasera si esibiranno tutti e 30. A votarli, stasera, sarà solo la Sala Stampa e al termine del programma verranno rivelate le prime cinque posizioni.

Questo l’ordine di uscita sul palco dell’Ariston:

1.Ditonellapiaga

2. Michele Bravi

3. Sayf

4. Mara Sattei

5. Dargen D’Amico

6. Arisa

7. Luchè

8. Tommaso Paradiso

9. Elettra Lamborghini

10. Patty Pravo

11. Samurai Jay

12. Raf

13. J-Ax

14. Fulminacci

15. Levante

16. Fedez & Masini

17. Erman Meta

18. Serena Brancale

19. Nayt

20. Malika Ayane

21. Eddie Brock

22. Sal Da Vinci

23. Enrico Nigiotti

24. Tredici Pietro

25. Bambole Di Pezza

26. Chiello

27. Maria Antonietta & Colombre

28. Leo Gassmann

29. Francesco Renga

30. Lda & Aka 7even

Correlati