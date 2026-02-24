Sanremo, ecco l’ordine di uscita dei cantanti. Dà il via Ditonellapiaga ultimi Lda & Aka 7even

Questa sera si esibiranno tutti i 30 big in gara e saranno votati solo dalla giuria della Sala stampa
In una serata che sarà aperta dalla voce di Pippo Baudo, ecco la quale sarà l’ordine di uscita dei cantanti in gara, che stasera si esibiranno tutti e 30. A votarli, stasera, sarà solo la Sala Stampa e al termine del programma verranno rivelate le prime cinque posizioni.
Questo l’ordine di uscita sul palco dell’Ariston:
1.Ditonellapiaga
2. Michele Bravi
3. Sayf
4. Mara Sattei
5. Dargen D’Amico
6. Arisa
7. Luchè
8. Tommaso Paradiso
9. Elettra Lamborghini
10. Patty Pravo
11. Samurai Jay
12. Raf
13. J-Ax
14. Fulminacci
15. Levante
16. Fedez & Masini
17. Erman Meta
18. Serena Brancale
19. Nayt
20. Malika Ayane
21. Eddie Brock
22. Sal Da Vinci
23. Enrico Nigiotti
24. Tredici Pietro
25. Bambole Di Pezza
26. Chiello
27. Maria Antonietta & Colombre
28. Leo Gassmann
29. Francesco Renga
30. Lda & Aka 7even