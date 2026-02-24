Meteo, assaggio di Primavera: temperature oltre la media con l’alta pressione

Meteo, arriva la primavera in anticipo: temperature 8 gradi oltre la media nei prossimi giorni grazie all’espansione di un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale

L’Italia si prepara a vivere un assaggio di primavera con largo anticipo. Nei prossimi giorni, infatti, l’espansione di un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale porterà condizioni di tempo stabile e un sensibile aumento delle temperature su gran parte del Paese.

Secondo i meteorologi de ilmeteo.it, i valori termici saliranno anche di 7-8 gradi oltre le medie stagionali, “con picchi di +10°C al Centro e in montagna. Passeremo da valori crudi invernali a temperature tipiche del mese di aprile, sfiorando i 20°C da Nord a Sud”. Un contesto che regalerà giornate soleggiate e clima particolarmente mite, con una sensazione quasi primaverile.

Tuttavia, gli esperti avvertono che la fase anticiclonica non sarà priva di effetti collaterali. Con il rialzo termico in montagna, spiegano da iLMeteo.it, il pericolo valanghe resterà tra marcato e forte su tutto l’arco alpino, in particolare sulle Alpi orientali. Le abbondanti nevicate del periodo olimpico verranno ora sottoposte a un fortissimo stress termico: lo zero termico schizzerà oltre i 3200 metri di quota entro giovedì”. Nelle pianure del Nord, invece, l’alta pressione favorirà la formazione di nebbie anche fitte, specie nelle ore notturne e al primo mattino. Inoltre, la scarsa ventilazione potrà contribuire a un incremento dei livelli di smog, con possibili criticità nelle aree urbane più esposte.

Una fase dunque gradevole sotto il profilo climatico, ma da monitorare attentamente per le possibili conseguenze legate alla stabilità atmosferica e all’escursione termica.

