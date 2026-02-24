Massimo Adriatici, ex assessore di Voghera, condannato a 12 anni per omicidio volontario

Younes El Boussettaou fu ucciso da un colpo di pistola la sera del 20 luglio 2021

Massimo Adriatici, ex assessore leghista di Voghera, è stato condannato a 12 anni di carcere per l’omicidio volontario di Youns El Boussettaoui, 39enne marocchino senza fissa dimora ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi la sera del 20 luglio 2021. Il tribunale di Pavia ha inoltre disposto risarcimenti a favore dei familiari della vittima. Il processo si è svolto con rito abbreviato.

La conferma arriva dagli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, legali dei genitori, i fratelli e le sorelle del 39enne marocchino, ucciso. “Non esistono persone di serie A e di serie B, anche se viviamo in un momento storico molto complesso, in cui cercare la verità è sempre molto difficile. Avevano parlato di legittima difesa, qui come nel caso di Rogoredo. La sentenza di oggi ci ha detto che siamo tutte persone uguali davanti alla legge“. lo afferma Debora Piazza, legale della famiglia di Younes El Boussettaou.