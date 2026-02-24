Il thriller “L’equilibrio” in seconda serata su Rai 5: la trama

Il film “L’equilibrio” diretto da Vincenzo Marra è la proposta di Rai 5 in seconda serata martedì 24 febbraio 2026 alle 23:00: la trama

Presentato in anteprima nell’edizione le Giornate degli Autori alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il 5 settembre 2017, il film “L’equilibrio” diretto da Vincenzo Marra è la proposta di Rai 5 in seconda serata martedì 24 febbraio 2026 alle 23:00.

Don Giuseppe, un presbitero campano missionario nel territorio africano, cerca di superare una crisi di fede chiedendo al suo vescovo di essere trasferito in un piccolo paese della sua terra d’origine. Don Giuseppe successivamente viene spostato in un piccolo paese napoletano, presso il quale sostituisce il parroco del quartiere, Don Antonio, il quale è estremamente impegnato nella battaglia contro le negatività dei rifiuti tossici. In seguito, il nuovo parroco si scontra con i tremendi poteri di quel luogo, dovendo accettare e superare ciò che è completamente l’opposto della positività per quanto riguarda il territorio napoletano presso il quale si è appunto spostato.