Il documentario “Gulag. Una storia sovietica” stasera su Rai Storia

Stasera in prima serata su Rai Storia il documentario “Gulag. Una storia sovietica” di Patrick Rotman, Nicolas Werth e François Aymé

Basato su documenti mai resi noti in precedenza,grazie fonti e testimonianze e con l’ausilio di oltre 1000 immagini fotografiche, la serie “Gulag. Una storia sovietica” in onda martedì 24 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Storia racconta la realtà del sistema dei gulag sovietici.

All’indomani della Rivoluzione in Russia del 1917, il regime bolscevico istituisce i campi di lavoro forzato, i tristemente famosi Gulag, dove vengono mandati tutti gli oppositori del regime, nella maggior parte dei casi uomini e donne totalmente innocenti, condannati senza nessun processo.

Privi di ogni diritto, i prigionieri subiscono un regime carcerario durissimo, fatto di duro lavoro nelle proibitive condizioni della Russia del nord, con neve e freddo estremo. Dopo la salita al potere di Stalin, saranno il bacino in cui attingere la manodopera per modernizzare, costruendo opere e infrastrutture, l’Unione Sovietica.