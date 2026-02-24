Codacons contro Fantasanremo: “Possibile pubblicità occulta”

Bonus legati a marchi sponsor del fantasy game. Cantanti in gara diffidati a non aderire a iniziative commerciali

«Il famoso gioco online Fantasanremo legato alla kermesse canora in partenza oggi potrebbe rappresentare una forma di istigazione alla pubblicità occulta, e portare a salate sanzioni nei confronti dei cantanti in gara al Festival». Lo denuncia il Codacons, che diffida gli artisti di Sanremo dal partecipare a iniziative che, seppur di carattere ludico, possono rappresentare forme di pubblicità vietate a marchi commerciali.

«Quest’anno il Fantasanremo prevede una lunga lista di bonus legati ad aziende che, come riportato sul sito del famoso gioco, sono sponsor ufficiali dal fantasy game – spiega il Codacons – Ad esempio il “bonus Arredissima”, nota catena di mobili, assegna 10 punti all’artista che indossa qualcosa di rosso, quello “Aperol” 10 punti ai cantanti che indossano o portano sul palco un fiore arancione. Il bonus “Nizoral Care”, marca di shampoo, garantisce 10 punti all’artista che spolvera la sua spalla (o un’altra spalla) durante l’esibizione, quello “Eurospin” altrettanti punti ai cantanti che indosseranno guanti. Gli artisti che decideranno di partecipare al Fantasanremo e che effettueranno sul palco dell’Ariston scelte – dall’abbigliamento ai comportamenti – legate ai bonus commerciali del gioco, rischiano di realizzare seppur indirettamente una forma di pubblicità occulta agli sponsor del fantasy game, anche in considerazione dell’elevato numero di iscritti al Fantasanremo, oltre 3,3 milioni nel 2025, e del carattere evocativo di tali messaggi lanciati durante le esibizioni».

Per tali motivi il Codacons diffida oggi i cantanti in gara a Sanremo dall’aderire a iniziative che possono realizzare, anche solo per associazione di idee, forme di pubblicità occulta, e ricorda che in base al nuovo regolamento del Festival gli artisti sono chiamati a rispondere personalmente di qualsiasi violazione delle regole sulle sponsorizzazioni a marchi commerciali durante le esibizioni.