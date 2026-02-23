“Storie Italiane” e “UnoMattina” su Rai 1 a Sanremo 2026

“Storie Italiane” a Sanremo 2026 per una settimana dedicata al Festival della canzone italiana. Anche a “Unomattina” il racconto del Festival con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla

Per tutta la settimana del 76° Festival della canzone italiana, il programma “Storie Italiane”, in onda da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio alle 9.50 su Rai 1, sarà interamente dedicato alla kermesse canora. Eleonora Daniele racconterà e commenterà le serate, i protagonisti e le canzoni in gara con giornalisti, esperti, critici, e gli artisti che hanno calcato in passato il palco dell’Ariston. Talk sanremesi che saranno accompagnati da servizi filmati, interviste, anticipazioni e immagini che hanno fatto la storia del Festival. E poi collegamenti in diretta dalla “Città dei fiori” con gli inviati Mario Acampa e Alessandro Banchero per vivere l’atmosfera, gli ospiti e gli artisti di questa edizione

Come da tradizione, anche “Unomattina” dedicherà una programmazione speciale alla settimana del Festival di Sanremo, con il racconto quotidiano dell’evento televisivo più atteso dell’anno.

Da lunedì 23 febbraio a lunedì 2 marzo alle 8.30 su Rai 1, Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla accompagneranno il pubblico nel clima del Festival tra attese, commenti e retroscena, col controcanto al pianoforte del maestro Vito Terribile.

Gli inviati Domenico Marocchi e Massimo Tosi seguiranno il Festival direttamente dal cuore della manifestazione con collegamenti in diretta e servizi esclusivi, pronti a raccogliere l’atmosfera della kermesse e i suoi protagonisti, e offrire uno sguardo privilegiato su ciò che accade dentro e fuori dal Teatro Ariston.

In studio, spazio all’analisi delle canzoni in gara e ai temi culturali e di costume che attraversano il Festival, arricchita quest’anno dalla presenza di professionisti della musica, della scrittura dei testi, della comunicazione e del look, chiamati a leggere l’evento da prospettive diverse e complementari. Non mancheranno i filmati delle canzoni in gara né la riproposizione dei momenti più significativi delle serate sanremesi.

Ancora una volta “Unomattina” offre al pubblico di Rai1 la sua ricetta fatta di musica, spettacolo e informazione per vivere insieme l’emozione del Festival di Sanremo.