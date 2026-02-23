Stasera su Rai 2 il film cult “Dirty Dancing – Balli proibiti”

Cult generazionale premiato con due Oscar e tre Golden Globes, il film “Dirty Dancing – Balli proibiti” stasera su Rai 2: la trama

Un intramontabile cult, un dance drama che ha conquistato il mondo: è “Dirty dancing (Balli proibiti)” che Rai 2 propone lunedì 23 febbraio 2026, in prima serata, alle 21.10. Nell’estate del 1963 la giovane Frances, detta Baby, va in vacanza coi genitori in un resort per famiglie, dove non mancano le attività di animazione. La ragazza sceglie un corso di ballo e incontra Johnny Castle, istruttore di estrazione sociale molto inferiore alla sua, ma al cui fascino è difficile resistere.

Il padre di Baby non la prenderà molto bene. Storia semplice, semplici personaggi, musiche orecchiabili, formula centrata: Dirty Dancing è stato un successo planetario travolgente che, a oltre 35 anni dalla sua uscita, non smette di essere amato e guadagnare spettatori nelle nuove generazioni, provare per credere. La regia è di Emile Ardolino. Con Patrick Swayze e Jennifer Grey.