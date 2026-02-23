Sanremo, tutto pronto per la 76esima edizione. Ecco la scaletta delle serate

Cantanti, ospiti e co-conduttori, domani si alza il sipario sul Festival

Dopo mesi d’attesa tutto è pronto per il debutto della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Le luci al Teatro Ariston si accenderanno domani 24 febbraio su Rai1 a partire dalle 20.40 e rimarranno brillanti fino a sabato 28 febbraio quando sarà decretato vincitore uno dei 30 Big in gara. Lo show, condotto da Carlo Conti e Laura Pausini, sarà anticipato quotidianamente da ‘Prima Festival’: la fascia all’insegna di curiosità, anteprime e collegamenti con gli artisti condotta d Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi.

Conti, direttore artistico di Sanremo, ha già annunciato di volersi prendere una pausa dal Festival. Quella al via domani sarà la sua quinta edizione dopo quelle del 2015, 2016, 2017 e 2025. E, forse anche per questo, quest’anno ha preparato cinque serate in cui, ha fatto sapere: “Credo sia corretto da parte mia divertirmi a fare questo ultimo Festival“. Lo ha detto durante il programma Il Pomeriggio di Rai 2. L’augurio è solo uno: “Spero, come è successo negli anni passati, che poi queste canzoni siano trasmesse in radio e diventino parte integrante delle nostre giornate“.

Ecco acosa aspettarsi dalle cinque serate

PRIMA SERATA – 24 FEBBRAIO

Nella prima serata, tutti e 30 i Big si esibiranno facendo ascoltare per la prima volta i loro brani. Questi saranno votati dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web e, alla fine della puntata, saranno comunicate le 5 canzoni più votate, ma senza ordine di piazzamento. Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancata dall’attore turco Can Yaman.

Tiziano Ferro, invece, sarà il super ospite. Il cantautore celebrerà i 25 anni di “Xdono” e del disco di debutto “Rosso relativo”. “Sento già il profumo dei fiori. Ci vediamo martedì sera a Sanremo. A 46 anni emozionato come a 20“, ha scritto su Instagram alla vigilia. Ferro presenterà anche “Sono un grande”, title track del suo ultimo album (certificato disco d’oro) che canterà per la prima volta dal vivo.

A stemperare la tensione della gara, ci sarà Max Pezzali che – ogni sera – si esibirà con le sue hit dalla nave ormeggiata a largo di Sanremo. Sul palco di piazza Colombo ci sarà Gaia.

SECONDA SERATA – 25 FEBBRAIO

La seconda serata, il 25 febbraio, vedrà esibirsi 15 dei 30 Big in gara. Saranno votati dal pubblico con il Televoto e dalla giuria delle Radio. Alla fine della puntata, sarà stilata una classifica e verranno rivelate le prime 5 canzoni più votate, ma senza ordine di piazzamento.

Al Teatro Ariston debutteranno i giovani delle Nuove Proposte. I quattro artisti saranno presentati da Gianluca Gazzoli, già al timone delle selezioni di Sanremo Giovani e Sarà Sanremo lo scorso anno. I ragazzi – che si scontreranno in due sfide dirette – saranno votati dal Televoto, dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla giuria delle Radio. I due preferiti accederanno alla terza serata.

A co-condurre con il duo Conti-Pausini ci saranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. L’artista che si esibirà in piazza Colombo è Bresh. In apertura del Festival ci sarà il vincitore dello scorso anno Olly, come annunciato dallo stesso Carlo Conti a Domenica In.

TERZA SERATA – 26 FEBBRAIO

La terza serata vedrà esibirsi i restanti 15 Big in gara e si replicherà il sistema di votazione della sera precedente con la classifica finale e soltanto le prime 5 posizioni rivelate senza ordine di piazzamento. Il 26 febbraio andrà in scena la finale delle Nuove Proposte con i due artisti finalisti. A votarli saranno le tre giurie: Televoto, Sala Stampa Tv e Web e Radio. A co-condurre ci sarà la top model Irina Shayk.

Per il capitolo super-ospiti in scaletta ci saranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys. I The Kolors si esibiranno sul palco di piazza Colombo.

QUARTA SERATA – 27 FEBBRAIO

La quarta serata, come ormai da tradizione, sarà quella dedicata ai duettie alle cover del repertorio italiano e internazionale. Le tre giurie voteranno le 30 esibizioni e sceglieranno un vincitore.

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

con Cristina D’Avena – Occhi di gatto Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te

con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi Ditonellapiaga con TonyPitony – La signora è una vagabonda

con TonyPitony – La signora è una vagabonda Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

con Fabrizio Moro – Portami via Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé

con Las Ketchup – Aserejé Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

con Alfa – En e Xanax Ermal Meta con Dardust – L’ora d’oro

con Dardust – L’ora d’oro Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

con Francesca Fagnani – Parole parole J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita

con Ligera County Fam. – E la vita, la vita LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

con Tullio De Piscopo – Andamento lento Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

con Aiello – Era già tutto previsto Levante con Gaia – I maschi

con Gaia – I maschi Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

con Gianluca Grignani – Falco a metà Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

con Mecna – L’ultimo bacio Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

con Brunori Sas – Il mondo Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone Raf con i The Kolors – The Riddle

con i The Kolors – The Riddle Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

con Michele Zarrillo – Cinque giorni Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena

con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack

con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho

con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna

con gli Stadio – L’ultima luna Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Bianca Balti tornerà sul palco come co-conduttrice e, come annunciato da Conti a Che tempo che fa sul Nove, ci sarà anche Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. Francesco Gabbani si esibirà da piazza Colombo.

QUINTA SERATA (LA FINALE) – 28 FEBBRAIO

Sabato 28 febbraio sarà decretato il vincitore di Sanremo 2026. A esibirsi saranno tutti e 30 gli artisti. Le performance saranno votate da tutte e tre le giurie. La classifica generale dei 30 verrà stilata sommando i voti giunti dalle votazioni del martedì e ai risultati congiunti della seconda e della terza serata. Le prime 5 posizioni saranno comunicate senza ordine di piazzamento. Si riaprirà il voto delle tre giurie che decreterà il preferito.

A co-condurre ci sarà la giornalista Giorgia Cardinaletti. Andre Bocelli sarà il super-ospite. I Pooh, infine, festeggeranno i 60 anni di carriera dal palco di piazza Colombo.

