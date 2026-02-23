Sanremo 2026, domani si apre il sipario nel nome di Pippo Baudo. Conti: “E’ il maestro, il faro” 

Il direttore artistico e la cantante hanno inaugurato la settimana di conferenze stampa, con l’incursione di Fiorello e un nuovo annuncio.

“Ti ringrazio Carlo e spero di essere all’altezza”. È una Laura Pausini emozionata alla vigilia del suo debutto come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026. L’artista, per la prima volta, salirà sul palco dell’Ariston in una veste nuova, a 33 anni dalla sua vittoria – nelle Nuove Proposte – con “La solitudine”. Tutta l’anticipazione di questo momento, l’artista l’ha raccontata durante la prima conferenza stampa della settimana.

Seduta davanti ai giornalisti, per la prima volta dal 1994 quando arrivò terza con “Strani amori”, Pausini ha ripercorso la via dei ricordi: “La prima volta che sono venuta a Sanremo avevo 18 anni, era nel ’93. Ero ovviamente più ingenua, più innocente, avevo un po’ paura ovviamente perché Sanremo è Sanremo”. E, nonostante sia salita sul palco varie volte come ospite, un po’ di ansia rimane sempre: “Tutte le volte che vedo il cartello all’entrata con l’insegna Sanremo ho pronto il Lexotan”, ha detto scherzando.

PAUSINI: “LA PRIMA PROPOSTA DI CONDURLO? CIRCA 15 ANNI FA”. E SULLE CRITICHE: “IO MI SENTO AMATA IN QUESTO PAESE”

A darle un po’ di tranquillità ci sarà sicuramente Carlo Conti: “Io da quando l’ho conosciuto meglio sono molto più rilassata e sicuramente questo incontro è avvenuto in un momento anche mio personale nel quale mi sento più serena, più tranquilla. In fondo, l’ho sempre un po’ sognato quello che mi stai regalando Carlo e quindi ti ringrazio tanto per aver avuto fiducia in me e spero di essere all’altezza di questa situazione”. Quella del direttore artistico, infatti, non è stata la prima ‘chiamata’ per il ruolo di conduttrice: “La prima proposta di condurlo l’ho avuta circa 15 anni fa, ma veramente non mi sono mai sentita così come oggi e davvero lo devo tanto a lui (Conti, ndr). Ora non ho paura e sono solo emozionata nel senso più gioioso del termine”.

Pausini, perciò, si è detta “pronta” e ha promesso di regalare “gioia, emozione, divertimento”. E, per il capitolo critiche che recentemente l’hanno vista protagonista (l’ultima per la cover di ‘Due vite’ di Marco Mengoni), ha commentato: “Io da quando ho vinto Sanremo ho sempre avuto una parte di persone alle quali sono piaciuta e un’altra parte no. Mi era stato suggerito, quando ero più giovane, che crescendo avrei perso del pubblico. Invece ho notato che non è esattamente così, l’amore che ricevo in questo paese è veramente tanto. Io mi sento amata in questo paese“.

“Il premio più importante della mia carriera l’ho vinto qui. Sono andata ieri alle prove sul punto esatto dove Pippo (Baudo, ndr) mi prese la mano– ha raccontato commuovendosi-. Per me non ci sono premi più importanti, lo dico sempre, anche all’estero”.

UN FESTIVAL DEDICATO A PIPPO BAUDO

Ora gli occhi rimangono puntati sullo show. E, a proposito di Pippo Baudo, l’intero spettacolo sarà dedicato completamente a Pippo Baudo, scomparso lo scorso agosto. “Già lo scorso anno avevo detto che il mio festival è baudiano- ha spiegato Carlo Conti- allora immaginatevi la mia emozione quest’anno, tocca proprio a me a fare il primo festival senza Pippo Baudo e quindi era doveroso dedicarlo a Pippo. Ho voluto fare anche una targhetta che ho messo sul mio camerino e l’ho intitolato a Pippo Baudo. Pippo è il maestro, il faro e mi dispiace che non ci sia più”.

CARLO CONTI E L’ARGOMENTO GIORGIA MELONI

A proposito di polemiche, Conti è tornato sull’argomento Pucci e sul gossip (poi rivelatosi una fake news) di una possibile partecipazione della premier Giorgia Meloni nel parterre dell’Ariston. “Non credo che Meloni verrà al Festival ma non decido io. La premier è una libera cittadina e può fare come crede. Se compra il biglietto può venire, come tutti“, ha spiegato il conduttore. “Quando c’era Renzi sono stato definito renziano, oggi meloniano, domani sarò cinquestelliano. Per fortuna in questi 40 anni sono sempre stato un uomo libero, ci tengo a essere indipendente nel mio lavoro: sono un giullare e orgogliosamente faccio il giullare”, ha sottolineato.

E su eventuali pressioni ha assicurato: “Gli ospiti che ho portato al festival, con un governo e con l’altro, parlano per me. Preferisco che si dica che non so fare il mio mestere, piuttosto che si dica che sono stato tirato per la giacca da qualcuno“.

“Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti“, ha precisato su X la premier Giorgia Meloni.

“Eppure la storia continua: dopo la smentita, il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale. Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica”, ha concluso Meloni.

L’INCURSIONE DI FIORELLO

A intervenire sull’argomento polemiche è stato, a sorpresa, Fiorello che – in videochiamata – ha stuzzicato Conti invitandolo senza preavviso a condurre La Pennicanza su Rai Radio 2 lunedì prossimo “perché sono 13 giorni che inviti tutti a co-condurre a sorpresa”. Gli ultimi, in ordine cronologico, sono stati Giorgia Cardinaletti e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. Lo showman ha scherzato con il conduttore e Pausini augurando “tante polemiche”.

L’OMAGGIO AI CAMPIONI OLIMPICI

Un’ultima anticipazione è stata regalata durante la conferenza stampa. Claudio Fasulo, videdirettore Prime Time, ha annunciato la presenza sul palco delle campionesse olimpiche Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. Sul palco ci saranno anche anche Arianna Fontana e tre campioni paralimpici: Giacomo Bertagnolli (sci alpino Paralimpico), Andrea Ravelli e Giuliana Turra (curling in carrozzina).

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)