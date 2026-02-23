Rogoredo, Piantedosi: “Le forze di Polizia sono in grado di fare giustizia anche al proprio interno”

Il ministro dell’Interno commenta gli sviluppi dell’indagine che ha portato all’arresto del poliziotto Carmelo Cinturrino, sotto accusa per la morte del pusher Abderrahim Mansouri

“Grazie alla Questura di Milano per il lavoro svolto con la Procura della Repubblica che ha consentito di fare chiarezza su quanto accaduto a Rogoredo.

La Polizia di Stato ha al suo interno un patrimonio di principi e valori tali da essere in grado di affrontare anche casi molto dolorosi come questo, sempre dimostrando rigore, trasparenza, professionalità e senso dello Stato, con una fedeltà esclusiva alla legge. Dissi nell’immediatezza dei fatti che la vicenda sarebbe stata affrontata senza scudi immunitari per nessuno e così è stato. Le nostre forze di polizia infatti sono perfettamente in grado di fare giustizia anche al proprio interno”. Lo dichiara il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)