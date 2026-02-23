Parte il 26 febbraio da Milano il tour acustico di “Bianca”, l’ultimo disco di Veronica Marchi

Parte il 26 febbraio da Milano il tour acustico di “Bianca”, l’ultimo disco della cantautrice e polistrumentista veronese Veronica Marchi

Dopo la partecipazione come ospite al programma di Enrico Ruggeri, “Gli Occhi del Musicista”, Veronica Marchi riparte con un nuovo tour acustico per presentare l’ultimo lavoro discografico, “BIANCA” (Doc Music/Artist First).

La prima data è fissata per il 26 febbraio a Milano, presso l’Auditorium Radio Popolare Demetrio Stratos, per “Noi non ci Sanremo”, la rassegna dedicata alla canzone d’autore con la direzione artistica di Luigi “Grechi” De Gregori ed Ezio Guaitamacchi. Dopo Milano, il tour acustico toccherà Vicenza (7 aprile), Velletri (10 aprile), Montecchio Maggiore (18 aprile), Aversa (26 aprile), Seregno (30 aprile), Calcinato (20 maggio).

Sul palco con Veronica Marchi si alterneranno in alcune date Maddalena Fasoli (viola, voce), Nicola Panteghini (chitarra elettrica), Sara Alessandrini (batteria), Gipo Gurrado (basso).

Con “Bianca” Veronica torna alla vena cantautorale acustica con incursioni rock che l’ha sempre contraddistinta, un’operazione di sintesi, come lo stesso titolo, Bianca, evoca. Come il colore, dato dalla sintesi additiva di tutti i colori dello spettro visibile, il disco raccoglie undici tracce e altrettante storie di fragilità e debolezza. I temi spaziano dalle morti sul lavoro (“Lea”), alla caduta del Ponte Morandi (“Giù”), dal desiderio di maternità (“13 ottobre”), al fallimento amoroso (“Io ti ho amata”). Una vena malinconica infine emerge in “Anni ’90”, ultima epoca custode di semplicità e lentezza, e in “Come eravamo”.

“Il disco raccoglie una serie di storie che raccontano la fragilità degli esseri umani e la grandezza del prendere coscienza – è il commento di Veronica – È, di fatto, un elogio del fallimento. L’ho intitolato Bianca, come una pagina ancora da scrivere, come il colore della lucentezza, come il colore che li contiene tutti, come le muse segrete, come le poesie, come Moby Dick, come Bianca d’Aponte.”

Nel disco anche illustri ospiti come Cristiana Verardo, voce in “13 ottobre”, Andrea Mirò (voce in “Ogni piccola parte di me”), Nicola Cipriani (chitarre in “E tutto il resto sarà vita”), Giada Ferrarin in arte Amaranto (produzione archi in “Lea”), Eva (voce in “Giù”).

La produzione artistica è della stessa Veronica, con la partecipazione di Stefano Giungato, Nicola Cipriani (“E tutto il resto sarà vita”), Amaranto (“Lea”).