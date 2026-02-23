Olimpiadi invernali 2026: la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona incanta il mondo

All’Arena di Verona la chiusura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: si balla con Gabry Ponte, Roberto Bolle incanta

Tema della serata “Beauty in action“, “Bellezza in azione”: questo il filo conduttore della cerimonia di chiusura di Milano–Cortina 2026 andata in scena ieri sera all’Arena di Verona. Si chiude così Milano-Cortina 2026, i Giochi olimpici che per la terza volta si sono disputati in Italia (i precedenti erano stati Cortina 1956 e Torino 2006).

LA PROSSIMA EDIZIONE NEL 2030

Dopo la sfilata degli atleti (tutte e 93 le nazioni partecipanti), i discorsi delle autorità, lo spegnimento del braciere e il passaggio di consegne alla prossima edizione dei Giochi olimpici invernali, prevista nel 2030 sulle Alpi Francesi anche una spettacolare coreografia ispirata all’acqua, simbolo che lega le vette alpine e il mare. Sul fronte artistico, gli ospiti sono Roberto Bolle, Achille Lauro, Gabry Ponte e Benedetta Porcaroli.

A condurre la cerimonia Auro Bulbarelli, il telecronista che avrebbe dovuto condurre anche la serata inaugurale del 6 febbraio (che invece ha poi deciso di condurre in prima persona il direttore di RaiSport, Paolo Petrecca) Con Bulbarelli il soprano veronese Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, e lo scrittore Fabio Genovesi, già presente nella telecronaca d’apertura.

Alcune immagini della serata:

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)