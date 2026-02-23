Oggi su Rai 1 “Vita in Diretta”, speciale Festival di Sanremo

Anche quest’anno “Vita in Diretta” accende i riflettori sul Festival di Sanremo con uno speciale quotidiano: le anticipazioni

Anche quest’anno “Vita in Diretta” accende i riflettori sul Festival di Sanremo con uno speciale quotidiano pensato per raccontare, da ogni angolazione, l’evento musicale più atteso d’Italia. Da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio 2026 alle 16.55 su Rai 1 Alberto Matano accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica, parole ed emozioni, insieme a ospiti, artisti, giornalisti e volti noti del panorama musicale. In collegamento da Sanremo le storiche inviate Raffaella Longobardi e Barbara di Palma insieme a un team di inviati speciali e commentatori: Alba Parietti, Luca Tomassini, Barbara Foria e Giuseppe Giofrè.