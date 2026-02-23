Messico, ucciso il narcotrafficante “El Mencho” leader del Cartello di Jalisco Nuova Generazione

Su di lui pendeva una taglia di 15 milioni di dollari

Caos in Messico dopo l’uccisione di Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conosciuto come “El Mencho”, leader del Cartello di Jalisco Nuova Generazione (CJNG). A confermare la notizia della sua morte, è stato il Dipartimento della Difesa messicano, spiegando che l’uomo, ferito gravemente, è deceduto durante il trasporto aereo a Città del Messico. Nel Paese è in corso una grossa ondata di violenza con scontri armati tra i narcos e l’esercito, blocchi stradali e assalti armati. Diverse compagnie aeree, soprattutto americane e canadesi, hanno cancellato i voli per il Messico. Il cartello di Jalisco era noto per il traffico di cocaina e fentanyl.

Durante l’operazione scattata a Tapalpa, nello stato di Jalisco, “il personale militare è stato attaccato e, per legittima difesa, ha respinto l’aggressione, causando la morte di quattro membri del gruppo criminale ‘CJNG’”, si legge nel comunicato. Tre persone, tra cui El Mencho, sono decedute durante il trasporto aereo mentre altre due membri dell’organizzazione sono stati arrestati. “Sequestrate anche diverse armi e veicoli blindati, tra cui lanciarazzi in grado di abbattere aerei e distruggere veicoli blindati”.

La presidente Messicana Claudia Sheinbaum, su X, ha invitato tutti i cittadini a mantenere la calma: “Il Ministero della Difesa Nazionale ha riferito dell’operazione condotta questa mattina dalle forze federali, che ha provocato diversi blocchi e altre reazioni. C’è un coordinamento assoluto con i governi di tutti gli stati; dobbiamo restare informati e mantenere la calma. Gli account social del Gabinetto di Sicurezza forniscono aggiornamenti costanti. Le attività procedono normalmente in gran parte del Paese. Il mio riconoscimento all’Esercito messicano, alla Guardia Nazionale, alle Forze Armate e al Gabinetto di Sicurezza. Lavoriamo ogni giorno per la pace, la sicurezza, la giustizia e il benessere in Messico”.

La Farnesina, sul sito viaggiaresicuri.it raccomanda la massima prudenza in Messico: “Si registrano scontri ed operazioni di sicurezza in diversi Stati: si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità locali, evitando spostamenti non essenziali“.

