Loftus-Cheek, intervento alla mascella riuscito, ma lenti i tempi di recupero

Il centrocampista rossonero si è scontrato con Corvi nei primi minuti del match di San Siro

«Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L’operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso» spiega in una nota AC Milan.

I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane.

Sul suo profilo Instagram è stato poi lo stesso giocatore a scrivere un messaggio ai tifosi: “È stato un duro colpo ma il peggio è alle spalle”, ha scritto Loftus-Cheek, “grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione. Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti e mi hanno dato una forza incredibile. Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi forti e uniti”.

