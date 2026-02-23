La settimana di Sanremo a “I Fatti Vostri” da oggi su Rai 2 con collegamenti tutti i giorni dal green carpet dell’Ariston

La Piazza de “I Fatti Vostri” è pronta a raccontare l’evento più atteso dell’anno, arrivato alla sua 76^ edizione: il Festival di Sanremo. Il programma, condotto da Anna Falchi e Flavio Montrucchio, dal 23 al 27 febbraio alle 11.10 su Rai 2 si collegherà con il green carpet del Teatro Ariston, dove l’inviata Mary Segneri intervisterà gli artisti in gara e, con gli opinionisti e i giornalisti della stampa accreditata, commenterà le esibizioni, i momenti salienti delle serate, i look e tutte le notizie legate alla kermesse canora.