La pubblicità della Sip con Massimo Lopez in tv dopo 32 anni: ecco il motivo

La pubblicità Sip con Massimo Lopez in tv dopo 32 anni: cosa sta succedendo? La televisione nostrana ha viaggiato nel tempo con la pubblicità datata 1994
Domenica sera la televisione italiana ha viaggiato nel tempo, mandando in onda uno spot datato 1994. Si tratta della pubblicità di Sip, Società Italiana per l’Esercizio delle Telecomunicazioni, azienda che fino al 1994 ha gestito la rete telefonica nazionale prima della nascita di Telecom Italia e poi del marchio Tim. Protagonista il comico e attore Massimo Lopez. I telespettatori di Rai 1, mentre attendevano la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026, avranno strabuzzato gli occhi vedendo il video riproposto in versione originale e integrale a 32 anni di distanza. Uno spot che è diventato un cult degli Anni 90. L’effetto nostalgia è, perciò, assicurato.
LO SPOT
Lopez, nello spot girato da Alessandro D’Alatri, si trova davanti un plotone di esecuzione in un luogo desertico e parla a un telefono fisso. I soldati lo aspettano, ma la chiamata sembra non voler finire mai. Il motto è, infatti, “Una telefonata allunga la vita”. Inspiegabile al momento l’operazione. Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Rai o Tim. Quest’ultima ha soltanto ripubblicato lo spot sui profili social e su YouTube, ma senza scrivere nessun commento. L’ipotesi principale che campeggia è il legame con Sanremo 2026. Tim è il main sponsor della kermesse. Si attentono spiegazioni nei prossimi giorni.
