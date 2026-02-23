Il punto su Crans-Montana a “Lo stato delle cose” stasera su Rai 3

Stasera in prima serata su Rai 3 il punto su Crans-Montana a “Lo stato delle cose” con la testimonianza inedita di uno dei superstiti

Ancora riflettori accesi sulla strage di Crans-Montana a “Lo stato delle cose” – il programma di attualità e approfondimento di Massimo Giletti, in onda lunedì 23 febbraio alle 21.20 su Rai 3 – con la testimonianza inedita di uno dei superstiti del rogo e un’inchiesta sui precedenti di Jacques Moretti che porta fino in Corsica. Tra gli ospiti, l’ex-procuratrice federale svizzera Rosa Cappa, il giornalista Marco Bazzi e il direttore de “Il Giornale” Tommaso Cerno.

Poi, “Faccia a faccia” con il direttore de “Il Fatto Quotidiano” Marco Travaglio sui principali temi di attualità e sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. E ancora, Garlasco sempre al centro del dibattito pubblico: protagonista della puntata Andrea Sempio, indagato ormai da oltre un anno. Cosa pensa degli indizi a suo carico? Il confronto in studio tra la sua avvocata e storica amica Angela Taccia e l’avvocato Antonio De Rensis legale di Alberto Stasi, in carcere per il delitto. Insieme a loro, Luciano Garofano, ex Comandante del Ris e il direttore di “Gente” Umberto Brindani.

Prosegue anche l’inchiesta su Hydra, il presunto consorzio mafioso a tre teste, Camorra ‘Ndrangheta e Cosa Nostra, che avrebbe penetrato la politica e l’economia lombarda in modo capillare. In primo piano quei Comuni dove il sistema mafioso, grazie a pacchetti di voti, intimidazioni e favori, avrebbe ottenuto concessioni e appalti pubblici da sindaci e assessori amici.