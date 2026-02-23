Il film “The Old Way” oggi su Rai Movie: la trama

Western in una prima serata lunedì 23 febbraio alle 21.10 su Rai Movie con “The Old Way” di Brett Donowho, interpretato da Nicholas Cage

Lunedì 23 febbraio 2026 alle 21:20 Rai Movie, in prima serata (21.10), trasmette il western “The Old Way”. Siamo in Montana, nel 1878: Colton Briggs è un temutissimo pistolero, dai metodi spicci e violenti. L’uomo uccide in una sparatoria il bandito McAllister e suo fratello: resta il bambino di quest’ultimo, che un giorno vorrà vendicarsi. Vent’anni dopo, Colton ha abbandonato le armi e vive con la figlia Brooke, che ha preso dal padre i modi temerari. Dal passato riemerge il giovane McAllister, che gli uccide la moglie. L’uomo inizierà a dare la caccia al bandito, insieme alla figlia Brooke. “The Old Way” è il primo western vero e proprio con protagonista Nicholas Cage.