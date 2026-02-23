Il film premio Oscar “L’uomo che sapeva troppo” su Rai 5: la trama

Un Oscar 1957, disponibile anche in lingua originale, il film “L’uomo che sapeva troppo” in seconda serata su Rai 5: la trama

Alfred Hitchcock dirige James Stewart e Doris Day nel film “L’uomo che sapeva troppo”, proposto lunedì 23 febbraio 2026 alle 23:00 su Rai 5. Ben e sua moglie Jo sono in vacanza insieme in Marocco: saranno testimoni involontari di un omicidio, e si ritroveranno coinvolti in un complotto per assassinare un ambasciatore. Si tratta di un remake che Hitchcock decise di realizzare di un suo film girato 22 anni prima: “La prima versione è stata fatta da un dilettante di talento, la seconda da un professionista”, dirà il regista stesso in proposito.