HONOR lancia HONOR Magic8 Lite: lo smartphone mid-range più resistente di sempre

Lancio ufficiale di HONOR Magic8 Lite, il nuovo smartphone di HONOR che ridefinisce gli standard del segmento in termini di resistenza, autonomia e performance

HONOR, azienda globale specializzata nell’ecosistema dei dispositivi AI, annuncia oggi il lancio dell’attesissimo HONOR Magic8 Lite.

Stabilendo un nuovo punto di riferimento come lo smartphone di fascia media più potente attualmente disponibile sul mercato, HONOR Magic8 Lite combina una resistenza senza pari, una batteria da 7500mAh ad alta capacità e straordinarie capacità fotografiche. Con un design leggero e prestazioni migliorate, HONOR Magic8 Lite rappresenta la scelta ideale per chi desidera uno smartphone di fascia media completo ed equilibrato.

Resistenza ai massimi livelli con protezione completa

Posizionato come lo smartphone più resistente sul mercato, il nuovo HONOR Magic8 Lite offre una protezione a 360° contro urti, acqua e polvere grazie alla prima certificazione di settore SGS Triple Resistant Premium Performance Certification,1. Come la generazione precedente, il dispositivo vanta anche la prestigiosa SGS 5-Star Comprehensive Reliability Certification,2 che garantisce la resistenza a cadute da altezze fino a 2.5 meters su determinate superfici.3 Inoltre, la scocca rinforzata con HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop Technology, Non-Newtonian fluid e il nuovo ultra tough tempered glass protegge il telefono su ulteriori 10 tipologie di superfici in pietra e persino da Air-gun shooting.

Dotato della Three-layer Water Resistance Structure 2.0 con supporto IP68 & IP69K Water Resistance,4 HONOR Magic8 Lite offre un’impermeabilità di livello flagship, gestendo con facilità ambienti complessi: risciacqui, schizzi, acqua densa e sporca, acqua ad alta temperatura (within 10s), acqua in movimento e persino getti d’acqua ad altissima pressione. Il dispositivo è stato testato per funzionare anche dopo immersione fino a 30 minutes a una profondità di 1.5 metri, rendendolo un compagno affidabile in molte situazioni. Inoltre, grazie a AI Heavy Rain Touch e AI Glove Touch, l’esperienza resta fluida anche sotto la pioggia o indossando i guanti.

Autonomia leader di settore con SuperCharge

Dotato di una 7500mAh Silicon-carbon Battery,6 HONOR Magic8 Lite inaugura una nuova fase per le batterie degli smartphone e offrendo la massima autonomia e capacità oggi disponibili sul mercato. Grazie a un algoritmo proprietario anti-invecchiamento della batteria, il dispositivo garantisce 6 years Ultra Durable.7 Di conseguenza, gli utenti possono usarlo fino a 3 days e dire addio al power bank.

I dati di test mostrano che, con una singola carica, il dispositivo può arrivare fino a 49.1 hours di streaming musicale, 22.2 hours di video online, 15.7 hours di gaming e 11.4 hours di videochiamate.8 Grazie al monitoraggio termico multipunto, la batteria mantiene ottime prestazioni in un intervallo di temperatura da -30°C a 55°C,9 garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili. Inoltre, la Ultra Power Saving Mode permette fino a 60 minutes di chiamate quando la batteria scende al 2%, mentre la ricarica cablata 66W HONOR SuperCharge consente di ripristinare rapidamente energia per un utilizzo prolungato.10

Esperienza fotografica smartphone potenziata dall’AI

Con una straordinaria 108MP Ultra-sensing Camera dotata di sensore di grandi dimensioni 1/1.67”, HONOR Magic8 Lite cattura immagini ricche di dettagli e con luminosità migliorata, offrendo precisione diurna e una resa notturna più raffinata. Per elevare ulteriormente l’esperienza fotografica, la fotocamera principale integra OIS + EIS, riducendo efficacemente sfocature e tremolii per scatti ultra-nitidi.

Con HONOR Connection, HONOR Magic8 Lite supporta il trasferimento di HD moving photos tra iOS, mentre il 4K HD Moving photo collage rende le immagini più vive, permettendo agli utenti di raccontare al meglio il proprio stile di vita. Inoltre, HONOR Magic8 Lite integra funzioni AI come AI Eraser, AI Cutout e AI Outpainting, che consentono di personalizzare liberamente le immagini e semplificare l’editing direttamente da smartphone. In particolare, AI Upscale e AI Remove Reflection possono migliorare ulteriormente la qualità, facendo rivivere ogni momento prezioso.

Tecnologia display eccezionale per un’immersione totale

HONOR Magic8 Lite è dotato di un 6.79-inch Eye-comfort OLED Display,11 con supporto a 1.07 billion colors e risoluzione molto alta 1.5K,12 per colori brillanti e dettagli sorprendenti. Le Flagship 1.3mm Ultra-Narrow Bezels ridefiniscono i confini visivi, offrendo un 94.6% Screen-to-body ratio.13 Grazie ai nuovi Deuterated Organic Light-Emitting Materials e al refresh rate 120Hz,14 il display garantisce movimenti estremamente fluidi e una reattività superiore. Inoltre, assicura una visione nitida con una luminosità di picco HDR leader di settore fino a 6000nits.15 HONOR Magic8 Lite garantisce anche un elevato comfort visivo grazie a funzioni come 3840Hz PWM Risk-free Dimming,16 Circadian Night Display, AI Defocus Display, Dynamic Dimming e Hardware Level Low Blue Light.

Hardware potenziato per prestazioni superiori

Grazie a Snapdragon 6 Gen 4, HONOR Magic8 Lite offre una nuova fluidità di sistema e prestazioni grafiche più elevate. Rispetto alla generazione precedente, le prestazioni GPU aumentano del 29% e quelle CPU dell’11%.17

L’efficienza è supportata anche dall’innovativa HONOR RAM Turbo Technology, che offre un’esperienza equivalente a 16GB RAM (8GB physical + 8GB virtual).18 Questo assicura prestazioni fluide anche dopo un uso prolungato, rendendo multitasking e passaggi tra app semplici e immediati. Inoltre, HONOR Magic8 Lite offre fino a 512GB di memoria interna,19 con ampio spazio per conservare anni di ricordi.

Colori, prezzo e disponibilità

Per soddisfare gusti e stili diversi, HONOR Magic8 Lite è disponibile in 2 colorazioni: Forest Green e Midnight Black.

Disponibilità presso i principali rivenditori di elettronica autorizzati (Open Market):

Magic8 Lite (8+256): disponibile fino al 28 febbraio al prezzo di 379,90€ in bundle con HONOR Earbuds X7 Lite e HONOR Cover. Nota: fino al 28 febbraio è inoltre attiva l’offerta Trade-in con un ulteriore sconto di 50€.

disponibile fino al 28 febbraio al prezzo di in bundle con HONOR Earbuds X7 Lite e HONOR Cover. Magic8 Lite (8+512): disponibile fino al 28 febbraio al prezzo di 429,90€ in bundle con HONOR Supercharger 66W e HONOR Cover.

Disponibilità sull’e-commerce di HONOR (18 – 28 Febbraio):

Magi8 Lite (8+256): al prezzo di 379,90€ in bundle con HONOR Coffee Machine.

al prezzo di in bundle con HONOR Coffee Machine. Magic8 Lite (8+512): al prezzo di 429,90€ in bundle con HONOR Coffee Machine.

Offerta con piu’ prodotti:

Magic8 Lite (8+256): al prezzo di 499,90€ in bundle con HONOR Pad X9a, HONOR Supercharger 66W e HONOR Earbuds X7 Lite.

al prezzo di in bundle con HONOR Pad X9a, HONOR Supercharger 66W e HONOR Earbuds X7 Lite. Magic8 Lite (8+512): al prezzo di 529,90€ in bundle con HONOR Pad X9a, HONOR Supercharger 66W e HONOR Earbuds X7 Lite.

Note

Questo telefono ha ottenuto la certificazione svizzera SGS Triple Resistant Premium Performance Certification, in conformità alle specifiche tecniche di affidabilità SGS. Essendo un prodotto elettronico di precisione, permane il rischio di danni in caso di caduta. Prestare attenzione ed evitare urti o cadute. Questo telefono ha ottenuto la certificazione svizzera SGS 5-Star Comprehensive Reliability Certification, in conformità alle specifiche tecniche di affidabilità SGS. Essendo un prodotto elettronico di precisione, permane il rischio di danni in caso di caduta. Prestare attenzione ed evitare urti o cadute. Dati dai laboratori HONOR. Il telefono è stato testato in condizioni di laboratorio controllate e raggiunge il livello IP69K in conformità allo standard ISO20653: 2023, e i livelli IP66, IP68 in conformità allo standard IEC 60529 (international). La resistenza a schizzi, acqua e polvere non è permanente e le prestazioni protettive possono ridursi con l’usura quotidiana. Non tentare di ricaricare il telefono quando è bagnato. I danni da liquidi non sono coperti da garanzia. Dati dai laboratori HONOR. Batteria nominale 7330mAh con capacità tipica 7500mAh. I dati provengono dall’HONOR Lab. In base alla simulazione del comportamento quotidiano dell’utente (un ciclo completo di carica-scarica al giorno), dopo 6 years of use la batteria manterrà un tasso di ritenzione della capacità superiore all’80%. I dati effettivi variano in base agli scenari: fare riferimento all’uso reale. Dati dai laboratori HONOR. Dati dai laboratori HONOR. A temperatura ambiente di 55°C, HONOR Magic8 Lite può rimanere normalmente in standby e supporta l’uso delle funzioni di chiamata, rubrica e messaggistica. L’esperienza reale può variare in base a fattori quali invecchiamento del dispositivo, ambiente di rete, abitudini d’uso e differenze nell’aumento di temperatura del telefono. Fare riferimento all’esperienza reale. Dati dai laboratori HONOR. Supporta la ricarica cablata fino a 66W; sono necessari caricatore e cavo 66W HONOR. La velocità di ricarica effettiva può variare in base alle condizioni ambientali e ad altri fattori. Con design a angoli arrotondati applicato al display, la diagonale dello schermo è 6.79 inches se misurata secondo il rettangolo standard (l’area effettivamente visibile è leggermente inferiore). La risoluzione è misurata come rettangolo standard; pertanto i pixel effettivi risultano leggermente inferiori. Lo schermo supporta una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz; la frequenza di aggiornamento può variare leggermente in base alle diverse interfacce delle app e alla qualità di gioco. Fare riferimento all’esperienza reale. Il dato di luminosità di picco 6000nits proviene dai laboratori HONOR ed è valido solo quando la sorgente video corrispondente è a schermo intero. Lo schermo supporta un PWM dimming ad alta frequenza fino a 3840Hz, efficace in scenari di bassa luminosità. Fare riferimento all’esperienza reale. Il telefono non è un dispositivo medico e non è utilizzabile per trattamenti. I dati provengono dall’HONOR Lab. Tramite HONOR RAM Turbo, una parte della ROM viene trasferita alla RAM e gli 8GB RAM possono equivalere a un’esperienza di 16GB. Lo spazio di archiviazione effettivamente disponibile è inferiore a questo valore a causa dell’uso del sistema. Le colorazioni disponibili possono variare in base al mercato/area geografica; fare riferimento a quanto previsto per la propria regione.