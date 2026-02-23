Gli Sviet Margot tornano con una celebre cover

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Why Can’t I Be You”, il nuovo singolo degli SVIET MARGOT

Gli Sviet Margot reinterpretano il celebre brano della storica band The Cure “Why Can’t I Be You”, con un inaspettato mashup di “Without Me” di Eminem. Ad un anno dalla prima release del singolo “Stay on These Roads” degli A-ha, rielaborato dagli Sviet Margot in una versione intensa e commovente, il gruppo conferma la propria identità elettro-pop. Nelle tre uscite successive, pubblicate nel 2025, emerge infatti un’evoluzione sonora che accentua e rinnova la loro anima rock, anche grazie all’introduzione della chitarra elettrica distorta di Lorenzo.

Il ritmo di “Why Can’t I Be You” è inizialmente soft e rilassato, cantato con voce morbida e sensuale da Tiziana, per poi esplodere in un inciso incessante in cui Alessandro Galizi interpreta il celebre brano di Eminem. Armonia e delicatezza lasciano così spazio a un’inaspettata energia: una continua alternanza di atmosfere che fa sognare, ballare e sognare ancora.

Spiega Tiziana Giudici a proposito del brano: “Il brano dice: sei così bella/bello che farei qualsiasi cosa per te… ed infatti mi vesto da ape, drago, T-Rex, coccodrillo e gioco con la vita; fallo anche tu, divertiti, non prenderti troppo sul serio!”