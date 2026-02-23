Ferretti presenta il singolo “Immortale”

“Immortale” è il singolo che introduce e dichiara apertamente i temi centrali del nuovo progetto discografico di Ferretti. Il brano anticipa l’album di prossima uscita Dalle nostre parti

“Immortale” è il singolo che introduce e dichiara apertamente i temi centrali del nuovo progetto discografico di Ferretti. Il brano anticipa l’album di prossima uscita Dalle nostre parti e nasce come una presa di posizione lucida e consapevole: quella di un artista che sceglie di muoversi all’interno di un contesto sociale, culturale ed economico dominato da logiche consumistiche, dove tutto è misurabile, spendibile e rapidamente sostituibile.

In questo scenario, l’arte — intesa come espressione non tangibile e non immediatamente consumabile — rischia di apparire estranea, inutile, quasi aliena. “Immortale” si colloca proprio in questa frizione, rivendicando la parola come spazio di resistenza e di responsabilità, non come strumento di conforto o di consenso.

Ferretti rifiuta l’idea dell’artista-salvatore e non si pone come esempio né come portatore di soluzioni definitive. Al contrario, espone apertamente i propri limiti e le proprie contraddizioni: una scelta etica che non equivale alla deresponsabilizzazione, ma alla volontà di osservare, interrogarsi ed esporsi, continuando a mettere in discussione il sistema senza fingere di poterne offrire una via d’uscita.

“Immortale” diventa così una dichiarazione di intenti: la parola resta viva finché viene cantata, attraversata e condivisa. Non per piacere o rassicurare, ma per continuare a generare domande.

Il singolo è stato registrato, mixato e prodotto da Frankie Wah per Astralmusic; mastering a cura di Guido Andreani.

Biografia

Ferretti è un cantautore marchigiano di 28 anni, con una formazione di stampo teatrale. Il suo progetto musicale pone al centro la scrittura e una forte matrice recitativa, fondendo tradizione cantautorale, rap e rock. In studio e dal vivo è accompagnato da una band essenziale; i suoi concerti si distinguono per una marcata dimensione rituale, alimentata dall’energia e dalla veemenza di un uso viscerale del corpo e della voce. Dopo l’uscita di alcuni singoli, il percorso artistico si è concretizzato con l’EP 23:32, pubblicato a luglio 2023 e presentato dal vivo sui principali palchi delle Marche, tra cui Mind Festival e Fool Festival. Nel 2023 Ferretti è finalista a Musicultura, vince Rock Targato Italia al Rock’n’Roll di Milano e apre i concerti di artisti come Emma Nolde, Nitro, Little Pieces Of Marmelade e Finley. Nel 2026 è prevista l’uscita del suo primo album, con la produzione artistica di Frankie Wah dei Little Pieces Of Marmelade (anche chitarrista di Manuel Agnelli). Le foto ufficiali sono di Caterina Urbani.