Conti contro Gazzoli con arbitro Laura Pausini, spunta il murale dedicato a Sanremo

L’omaggio alla 76^ edizione del Festival degli street artist J Sale Art e Iaia Wonder Woman

A pochi metri dal Teatro Ariston di Sanremo è spuntato un murale firmato J Sale Art e Iaia Wonder Woman: è l’omaggio, per il quinto anno consecutivo, degli street artist al Festival della canzone italiana, spuntato alla vigilia della sua 76^ edizione. Protagonisti dell’opera Carlo Conti, Laura Pausini e i co conduttori delle puntate del Festival: Achille Lauro, Can Yaman, Irina Shayk e Lillo. E poi c’è Gianluca Gazzoli che ha guidato Sanremo Giovani 2026. Sul lato sinistro dell’opera spiccano poi i nomi dei cantanti in gara.

IL MURALES

“Per il quinto anno consecutivo, John Sale Art e Iaia Wonder Woman tornano a Sanremo con un nuovo intervento di street art che unisce visione urbana, memoria collettiva e attualità – spiega un post sul profilo Ig di John Sale Art – Un murales dedicato al 76° Festival di Sanremo, pensato come un grande racconto visivo capace di fondere musica, sport e cultura pop in un’unica, vibrante narrazione”.

L’opera, spiega il suo creatore, nasce “da un’intuizione sorprendente: la grande passione di Gianluca Gazzoli, volto di Sanremo Giovani, per l’Nba e per le sue iconiche collezioni di cimeli. Da questo immaginario sportivo prende forma il concept del murales: la competizione canora si trasforma in un’ideale partita, dove talento, energia e spirito di squadra diventano protagonisti assoluti”.

Sul fondo, “atmosfere urban dai colori intensi e dinamici avvolgono una squadra di presentatori e cantanti, ritratti come protagonisti di un grande gioco collettivo. Il filo rosso dell’opera è il simbolico passaggio di palla tra Gazzoli e Carlo Conti, gesto che diventa metafora di continuità, dialogo tra generazioni e condivisione di responsabilità artistiche”. Infine entra in scena l’altra protagonista: “A fare da collante, in una posizione super partes e sorprendente, una splendida Laura Pausini– spiega infatti l’artista- figura iconica e trasversale, capace di unire mondi e sensibilità diverse, simbolo di una musica italiana che sa parlare al cuore oltre ogni confine”.

