“Che botte” è la nuova canzone di Leo Badiali

“Che botte” è il nuovo singolo di Leo Badiali disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 6 febbraio e in rotazione radiofonica

“Che botte” è un brano che parla di rivalsa: attraverso un arrangiamento energico e un testo delicato ma al tempo stesso pungente, si costruisce un clima tenace che ispira resistenza di fronte alle fatiche quotidiane. Un pop rock che nasce da un respiro cantautorale e si intreccia progressivamente con sonorità rock, fino a sfociare in un finale intenso, capace di non piegarsi alle avversità.

Spiega l’artista a proposito del brano: “La gestazione del pezzo è stata veloce, naturale, come il grido di un uomo attraversato dai turbamenti che non si vuole arrendere”.

Il videoclip di “Che botte” racconta, attraverso un quadro familiare, il bisogno dell’artista di affrontare le avversità rifugiandosi nel silenzio della montagna e nella condivisione con i propri affetti. Un clima intimo e tenero che Leo porta con sé ogni giorno come forza per confrontarsi con il mondo esterno