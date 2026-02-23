“Challengers” anche in lingua originale stasera su Rai 5: la trama

Un premio ai Golden Globes, disponibile anche in lingua originale, il film “Challengers” stasera su Rai 5: la trama

Lunedì 23 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 5 passione e rivalità si intrecciano in “Challengers”, film diretto da Luca Guadagnino. Protagonista Zendaya che veste i panni di Tashi Duncan, ex prodigio del tennis diventata allenatrice, determinata a trasformare il suo talento in potere e controllo, dentro e fuori dal campo.

Quando Tashi si trova ad allenare il marito Art (Mike Faist), un campione in crisi, in un torneo minore, il destino riporta in campo il suo ex fidanzato Patrick (Josh O’Connor), riaccendendo vecchie scintille e nuove ambizioni. Guadagnino unisce intensità emotiva e stile visivo, costruendo un racconto dove potere, rivalità e desiderio si fondono in una metafora perfetta di un gioco magnetico. “Challengers” è un film sulla competizione e sui legami sentimentali come partita infinita, dove la vittoria non sempre coincide con la felicità.