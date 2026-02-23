A “XXI Secolo” stanotte su Rai 1 il punto sulla cultura in Italia

La quarta puntata della terza edizione di “XXI Secolo”, programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, in onda lunedì 23 febbraio alle 23.35 su Rai 1

La quarta puntata della terza edizione di “XXI Secolo”, programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, in onda lunedì 23 febbraio alle 23.35 su Rai 1, sarà dedicata alla Cultura e a Sanremo, a poche ore dal fischio d’inizio dello storico Festival della canzone italiana. Dopo l’editoriale di Francesco Giorgino sui quattro anni di conflitto in Ucraina e sul futuro dei giovani di questo Paese, ci sarà il faccia a faccia con il Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Occasione utile per approfondire e riflettere a 360 gradi sul mondo della Cultura in Italia. A seguire l’ampia pagina dedicata a Sanremo, a poche ore dall’inizio del Festival. Il direttore artistico Carlo Conti racconterà le peculiarità di questa settantaseiesima edizione del Festival, che condurrà insieme a Laura Pausini. Poi le testimonianze dei cantanti in gara, i retroscena, il green carpet e le opinioni dei giornalisti.

E ancora i collegamenti con le tre conduttrici del Prima Festival: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moshlei e con Nicola Savino, conduttore del Dopo Festival. Si proseguirà con un gioco in studio, una sorta di ping pong tra il conduttore Pino Strabioli e la speaker di Radio Zeta Carolina Russi Pettinelli per conoscere più da vicino brani e cantanti.

Si parlerà infine di testi, melodie e di Sanremo evento mediatico e televisivo con Mariella Nava, cantante e cantautrice, Silvia Salemi, cantante, con Gegè Telesforo musicista e pluristrumentista e con Stefano Vicario, uno dei registi delle passate edizioni del Festival di Sanremo. Giorgino sarà affiancato nelle domande agli ospiti dai giovani universitari presenti in studio, in rappresentanza della Generazione Z.