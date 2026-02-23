A “Elisir” su Rai 3 tutto su sinusite e digestione

Si occuperà di sinusite la puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda su Rai 3

Si occuperà di sinusite la puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 23 febbraio alle 10.50 su Rai 3. Causata da forti raffreddori, ma anche da polipi nasali e asma: quali sono le terapie più efficaci? Risponderà alle domande in studio Marco Radici, direttore di Otorinolaringoiatria presso l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma.

A seguire, nella rubrica “È vero che?” si parlerà di digestione: quali sono gli alimenti da evitare per facilitarla? In quali casi una cattiva digestione può causare il reflusso gastroesofageo? Farà chiarezza sul tema Sandro Ardizzone, gastroenterologo e presidente della Fondazione Gruppo Italiano Malattie Infiammatorie Intestinali.

Lo spazio finale dell’“ABC della salute” sarà dedicato alla mastoplastica, un intervento di chirurgia plastica volto a modellare la forma del seno. Si tratta di un intervento fondamentale per le donne che hanno dovuto affrontare un tumore mammario. A illustrarne le caratteristiche sarà Pietro Gentile, professore associato di Chirurgia Plastica presso l’Università Tor Vergata di Roma.