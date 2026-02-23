A “E’ Sempre Mezzogiorno” su Rai 1 filo diretto con Sanremo

Settimana straordinaria per “E’ sempre Mezzogiorno!”. Da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio alle 11.55 su Rai1, dalla cucina-studio del programma, Antonella Clerici si collegherà in diretta con il Festival

Settimana straordinaria per “E’ sempre Mezzogiorno!”. Da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio alle 11.55 su Rai1, dalla cucina-studio del programma, Antonella Clerici si collegherà in diretta con il Festival di Sanremo, tra interviste ai protagonisti della kermesse, il meglio dell’enogastronomia ligure e un inviato molto speciale in Riviera, il simpatico factotum Alfio Bottaro.

A lui la conduttrice ha anche affidato una missione: a Sanremo dovrà consegnare dolci biscotti a musicisti e personaggi noti, e soprattutto dovrà riuscire a imparare a presentare le canzoni in gara, grazie anche ai consigli del pubblico di appassionati presente nella cittadina ligure. Riuscirà a trovare Carlo Conti e a convincerlo a fargli presentare una serata del Festival? Alcune delle più gustose ricette della Liguria saranno inoltre cucinate e spiegate passo dopo passo e l’enogastronomo Andrea Amadei consiglierà il miglior abbinamento con i vini regionali. A tema ligure anche l’intervento di Federico Quaranta: il giramondo racconterà i paesaggi e le tradizioni della Regione che ospita il Festival.