“Un uomo sopra la legge” anche in lingua originale su Rai 4: la trama del film

È Liam Neeson il protagonista del film d’azione “Un uomo sopra la legge”, diretto da Robert Lorenz, in onda domenica 22 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4. L’ex marine Jim Hanson non ha ancora superato il recente lutto della moglie e tutto ciò che desidera è passare il resto dei suoi giorni nel suo piccolo ranch al confine tra Arizona e Messico e dedicarsi all’allevamento di bestiame. Una mattina, Jim assiste alla fuga del piccolo Miguel e di sua madre Rosa, che stanno attraversando illegalmente il confine inseguiti da una gang di assassini del cartello della droga. Rosa viene gravemente ferita e, prima di morire, affida suo figlio proprio a Jim implorandolo di portarlo dalla sua famiglia a Chicago. Nel cast anche Katheryn Winnick, Jacob Perez, Juan Pablo Raba, Teresa Ruiz.