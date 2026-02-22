Togliere per guarire a “Check-Up” stamani su Rai 1

“Togliere per guarire” è il filo conduttore della puntata di “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini su Rai 1

“Togliere per guarire” è il filo conduttore della puntata di “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini e in onda domenica 22 febbraio alle 9.30 su Rai 1, su Raiplay e, in podcast, su Raiplaysound. Il tema della trasmissione invita a riflettere su quanto, in medicina, eliminare ciò che danneggia l’organismo possa rappresentare il primo passo verso il benessere. Alcune manifestazioni cutanee possono segnalare squilibri interni e richiedono un monitoraggio attento per prevenire complicazioni.

La dottoressa Marcella Ribuffo, specialista in Dermatologia della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Roma, parla della salute della pelle, vero e proprio indicatore dello stato generale dell’organismo. Spazio, inoltre, ai polipi intestinali: quando è necessario rimuoverli, come si formano e perché possono evolvere in forme maligne? A chiarire questi aspetti sarà il professor Silvio Danese, direttore di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

E ancora, con il passare degli anni, le palpebre perdono elasticità e tonicità. Tra le possibili soluzioni c’è la blefaroplastica, intervento di chirurgia plastica sempre più diffuso. Lo spiega la dottoressa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica e membro del Comitato Etico Nazionale presso l’Istituto Superiore di Sanità.

La puntata affronterà anche il tema della salute mentale, in una società che spinge costantemente ad accumulare impegni e responsabilità. Le conseguenze psicologiche di questo stile di vita saranno analizzate con la professoressa Emi Bondi, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale della Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Un ulteriore approfondimento sarà dedicato agli osteofiti, una patologia dolorosa legata ai processi degenerativi dell’apparato scheletrico, che influisce pesantemente sulla qualità della vita.

L’argomento sarà illustrato dal professor Francesco Franceschi, primario di Ortopedia dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli. A seguire, obiettivo sulle abitudini alimentari scorrette. Correggerle può ridurre stati infiammatori silenziosi e ristabilire l’equilibrio dell’organismo. Ne parlerà la professoressa Renata Bracale, docente di Nutrizione Umana dell’Università degli Studi del Molise.

Infine, il consueto spazio dedicato alla comprensione del linguaggio medico per sciogliere dubbi o fraintendimenti di alcuni termini. A fare chiarezza sarà il dottor Massimo Magi, medico di medicina generale della Fondazione Nusa.