“Ti cancello” è la nuova canzone di Edy

Disponibile in radio e in digitale Ti cancello, il nuovo singolo di EDY, primo estratto dal prossimo disco di inediti

EDY firma una critica potente alla superficialità del presente, mescolando rap e chitarre distorte in un sound diretto, contaminato dal rock e attraversato da un’anima dichiaratamente punk: un pezzo concreto, che unisce immediatezza e una forte identità artistica.

Ti cancello racconta il distacco da ambienti falsi e da dinamiche di potere soffocanti. EDY rifiuta la maschera della vita da “boss” e rivendica autenticità e libertà espressiva, scegliendo di restare fedele a sé stesso invece di adattarsi a un sistema che premia l’immagine più della sostanza. Il brano mette a fuoco personaggi nascosti dietro facciate perfette e le crepe di un’industria musicale che troppo spesso preferisce il silenzio alla verità.

Compositore, autore, musicista e produttore nato a Milano, cresciuto a Catania e romano d’adozione, EDY è oggi un artista posh-punk: elegante e sporco, corporate e street. Ospite di talk televisivi, in particolare Dritto & Rovescio, come producer e opinion leader, e forte di anni di esperienza nella scena indipendente, nel 2023 ha fondato l’etichetta MATRICE17, con cui promuove una nuova avanguardia musicale.

Con Ti cancello EDY apre una fase più ruvida e viscerale del suo percorso solista. È un ritorno deciso alle chitarre elettriche, attraversate da un’attitudine punk rock che si intreccia con l’elettronica, e che imprime con forza l’inizio di un nuovo capitolo artistico.