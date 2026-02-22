Stasera su Rai Storia l’incoronazione di Elisabetta II per “Misteri d’archivio”

Il documentario proposto da “Misteri d’archivio” in onda domenica 22 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Storia, ritorna ai momenti salienti prima dell’incoronazione ed i preparativi della cerimonia

L’incoronazione della regina Elisabetta II è una pietra miliare nella storia della televisione europea. Il documentario proposto da “Misteri d’archivio” in onda domenica 22 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Storia, ritorna ai momenti salienti prima dell’incoronazione ed i preparativi della cerimonia: dalla sfilata della carrozza reale per le strade di Londra tra la folla festante, alle persone che dormono per strada per poter assistere al passaggio della carrozza reale il giorno dell’incoronazione, ai rappresentanti della Corona e del governo mentre sono al lavoro per i preparativi dell’incoronazione.