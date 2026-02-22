Stamani su Rai 1 “A Sua Immagine” in diretta da Assisi

Stamani su Rai 1 il programma “A Sua Immagine” in diretta da Assisi. La prima ostensione pubblica del corpo di San Francesco

La prima ostensione pubblica e prolungata del corpo di San Francesco d’Assisi, nel contesto delle celebrazioni per l’ottavo centenario della sua morte. La racconta in diretta da Assisi il nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 22 febbraio alle 10.15 su Rai 1.

Le sacre spoglie, normalmente custodite nella cripta della Basilica Inferiore, saranno visibili ai fedeli dal 22 febbraio al 22 marzo 2026. La visione del corpo del Santo invita i fedeli a ripercorrere gli ultimi anni della sua vita: dalla Regola Bollata all’esperienza mistica delle Stimmate alla Verna, fino alla composizione del Cantico delle Creature e al suo Testamento, testi che ancora oggi ispirano milioni di persone nel mondo.

Lorena Bianchetti ne parlerà con Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi; il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo; con Fra Emanuele Gelmi, frate minore della Porziuncola.

Sono attesi centinaia di migliaia di pellegrini, italiani e internazionali, che nelle prossime settimane raggiungeranno Assisi per vivere un’esperienza unica e irripetibile. Le voci dei primi pellegrini saranno raccolte da Paolo Balduzzi per restituire il senso profondo di una esperienza di fede.

Nel nuovo spazio “Chiesa in viaggio”, Luca Ciciriello andrà a Piediluco sulle orme di San Francesco.

A seguire alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1 trasmessa questa domenica dalla Basilica Superiore di San Francesco in Assisi.

Alle 12.00 spazio, come ogni domenica, all’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.