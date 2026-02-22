Oggi su Rai 1 “Domenica In” tra spettacolo e attualità

Oggi pomeriggio su Rai 1 nuovo appuntamento con “Domenica In”, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio

Nuovo appuntamento con “Domenica In”, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, domenica 22 febbraio alle 14.00 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Una nuova puntata con un ricco parterre di ospiti tra musica, racconti e attualità: il cantautore Cristiano De André si esibirà con alcuni dei brani più amati del repertorio del padre Fabrizio e annuncerà le nuove date del tour “De André canta De André-Best Of Tour 2026”.

Con lui anche la figlia Alice De André, comica e presentatrice, che parlerà del suo spettacolo “Alice non canta De André”. E ancora musica, con Giusy Ferreri e il suo nuovo singolo “Musica Classica”. Spazio, poiy, alla memoria e alla testimonianza con Erica Didone, madre di Achille Barosi, una delle giovani vittime italiane del rogo di Crans-Montana.

La signora Didone ricorderà il figlio e gli altri ragazzi deceduti nel tragico incendio avvenuto a Capodanno nel locale “Le Constellation”. Ospite della puntata anche l’atleta paralimpico Manuel Bortuzzo, protagonista di un’intensa intervista con Mara Venier, che racconterà il suo percorso di rinascita dopo essere stato costretto su una sedia a rotelle a causa di una sparatoria nella quale è rimasto vittima di uno scambio di persona la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019.

Non mancherà l’attualità: Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme alle giornaliste Candida Morvillo e Maria Corbi, e con Antonio Caprarica in collegamento. Il direttore di “Vanity Fair,” Simone Marchetti, presenterà il nuovo numero del settimanale interamente dedicato ai cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026. Dal Teatro Ariston, Enzo Miccio sarà inviato speciale per condividere anticipazioni e curiosità a 48 ore dall’inizio della 76ª edizione della kermesse. E ancora, Teo Mammucari con la consueta ironia sarà protagonista con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.