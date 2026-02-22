L’ostensione delle spoglie di San Francesco a “Sulla via di Damasco” oggi su Rai 3

L’ostensione delle spoglie di San Francesco d’Assisi, a ottocento anni dalla sua morte, nell’anno giubilare francescano a “Sulla via di Damasco” oggi su Rai 3

Assisi si prepara a vivere una giornata che ha il sapore della storia e il battito dell’eternità. Domenica prossima, nella città serafica, si compirà un gesto raro, solenne, straordinario: l’ostensione delle spoglie di San Francesco d’Assisi, a ottocento anni dalla sua morte, nell’anno giubilare francescano.

Domande, testimonianze, voci raccolte ad Assisi racconteranno perché San Francesco continua a parlare a tutti – credenti e no, giovani e adulti, uomini e donne in cerca di senso. In studio con Eva Crosetta, lo storico del francescanesimo, Fra Felice Autieri, spiegherà la portata spirituale e culturale di un’ostensione che non è soltanto un rito, ma un evento che interpella la coscienza di ognuno.

In scaletta anche l’intervista al Vescovo di Assisi, Mons. Felice Accrocca: “Francesco non conosce altro che la misericordia”. Un’eredità viva di perdono e di pace che ancora oggi ci parla. Da medico a frate: fra Andrea Dovio, catturato dalla radicalità del Vangelo di Francesco, racconta la sua vocazione e quel ritorno in corsia durante la pandemia come il Santo coi lebbrosi.

L’appuntamento è per domenica 22 febbraio alle 7.30 su Rai 3, con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura.