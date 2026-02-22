Linea Verde oggi è in Valle D’Aosta, alla Fiera di Sant’Orso

Il programma Linea Verde in onda stamani su Rai 1 fa tappa in Valle D’Aosta, per andare alla scoperta della Fiera di Sant’Orso

Domenica 22 febbraio 2026 alle 12:00 su Rai 1, a Linea Verde Peppone, Fabio Gallo e Margherita Granbassi ci accompagnano in un insolito viaggio in Valle d’Aosta per raggiungere la Fiera di Sant’Orso che da più di mille anni si svolge al centro di Aosta.

Qui gli artigiani espongono manufatti di alto livello e i produttori della zona riempiono un intero padiglione con le loro eccellenze enogastronomiche. Arrivando alla fiera Peppone, Fabio e Margherita incontrano e raccontano le storie di personaggi del luogo come una famiglia di agricoltori, un artista del legno, un giovane con la passione per la lana, tutti legati al grande evento. Nel viaggio non mancano visite a luoghi d’arte, buona cucina e qualche piacevole sciata.