La Cina protagonista a “Kilimangiaro” oggi su Rai 3

La Cina protagonista a “Kilimangiaro” oggi pomeriggio su Rai 3. E poi la Tunisia, l’Atlantico e come cambia la lingua italiana

Il viaggio ricomincia: domenica 22 febbraio alle 16.45 su Rai 3, “Kilimangiaro” esplora natura, storia, scienza e storie dal mondo con la conduzione di Camila Raznovich.

Appena rientrato da una straordinaria esperienza in Cina, Riccardo Meccaferri, viaggiatore per antonomasia, svelerà i segreti per costruire la propria esplorazione e vivere il mondo in prima persona.

Autore di numerosi saggi dedicati alla lingua italiana, torna anche Giuseppe Antonelli con il suo ultimo libro, “Alfabit-L’italiano digitale, dagli sms all’IA”. Un viaggio nelle trasformazioni dell’italiano negli ultimi trent’anni – tra tecnologia, società e nuove forme di comunicazione – che aiuta a capire non solo come scrivono oggi, ma anche come stanno cambiando gli italiani.

Nell’unione di passato e presente, il content creator Gianmarco d’Eusebi racconta, poi, Roma e la sua storia con un focus sugli ultimi ritrovamenti in una stazione metropolitana e sulle tracce di un impero ancora visibile nelle città europee.

E ancora, dalle memorie familiari, un viaggio storico e narrativo a Tunisi: così Luca Bianchini presenta il suo romanzo “Le ragazze di Tunisi” intrecciando identità, radici e cambiamento, e riportando alla luce una pagina poco conosciuta della comunità italiana in Tunisia.

A seguire, il cantante Giovanni Caccamo porta in studio “The Ark of Change”, un viaggio sull’Atlantico con dieci giovani, sogni e una Carta dei Valori ispirata ai Diritti Umani. Tra vento, onde e sfide, il progetto sarà raccontato in un film con la voce di Willem Dafoe e le straordinarie immagini di Luc Jacquet e Jamie Hawkesworth, in un’avventura unica che unisce musica, arte e futuro delle nuove generazioni.