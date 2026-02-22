Il film “Regole d’onore” stasera su Rai Movie: la trama

Tommy Lee Jones e Samuel L. Jackson sono i protagonisti del legal thriller di William Friedkin “Regole d’onore”, in onda stasera su Rai Movie: la trama

“Regole d’onore” in onda domenica 22 febbraio 2026 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle 21.10. Il Colonnello Hays Hodges viene chiamato dal parigrado Terry Childers, ufficiale pluridecorato delle forze armate degli Stati Uniti, affinché, in veste di avvocato, lo difenda durante un processo. Childers è finito sotto accusa perché, chiamato a liberare l’ambasciata americana nello Yemen, ha sparato sulla folla uccidendo diversi civili.

Childers ha molta fiducia in Hodges, a cui ha salvato la vita durante una missione diversi anni prima. A sua volta, però, Hodges nutre qualche dubbio sull’innocenza di Childers. Nel cast Ben Kingsley, Guy Pearce, Philip Baker Hall, Bruce Greenwood, Dale Dye, Anne Archer, Blair Underwood, Amidou e Mark Feuerstein.