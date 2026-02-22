Il film “Era ora” stasera su Rai 2: la tramae

Stasera su Rai 2 in prima serata il film “Era ora” con Edoardo Leo, Barbara Ronchi, Francesca Cavallin, Mario Sgueglia: la trama
Dante vive sempre di corsa, trascurando affetti e impegni. Dopo il suo quarantesimo compleanno, si sveglia ogni giorno un anno avanti nel tempo. Intrappolato in salti temporali, imparerà a dare valore a ciò che conta davvero e a non sprecare il bene più prezioso: il tempo. Ci riuscirà?
E’ la trama del film “Era ora”, diretto da Alessandro Aronadio in onda domenica 22 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 2. La pellicola è il remake del film del 2021 Come se non ci fosse un domani – Long Story Short.