Diplomifici e convivenza con i lupi oggi a “Mi manda RaiTre”

Diplomifici e convivenza con i lupi a “Mi manda RaiTre”. Altro tema: Ztl e parcheggi a pagamento anche per auto “green”

In molte città, fra cui Roma, si è deciso di far pagare anche ad auto ibride ed elettriche l’accesso alla ZTL e i parcheggi sulle strisce blu: è il fallimento delle politiche green?

Se ne parlerà domenica 22 febbraio a “Mi manda RaiTre” in onda alle 8,05 su Rai 3.

A seguire, studenti assenti e docenti fantasma: questa la situazione trovata dai Carabinieri di Caivano in alcune strutture che erano veri e propri diplomifici. Il mercato dei titoli di studio ha un giro di affari di oltre 50 milioni di euro l’anno: la maggior parte degli istituti paritari operano nella correttezza e nella legalità, ma su alcuni c’è il sospetto che siano delle fabbriche di diplomi, luoghi in cui, col pagamento di rette spesso molto costose e pochi giorni di presenza in aula, il conseguimento del diploma è più facile e veloce. Infine: una fetta cospicua di lupi presenti nell’Unione Europea vive in Italia, il loro numero è stimato fra i 3300 e i 3500 esemplari; una specie che ha rischiato di estinguersi ma la cui presenza, invece, si è moltiplicata negli ultimi anni, rendendo spesso difficile la convivenza con l’uomo.

Il viaggio degli inviati di “Mi Manda RaiTre” parte da Rimini, località nella quale la massiccia presenza di lupi sta creando non pochi problemi a cittadini e allevatori. Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Luca Mercalli, climatologo; Fabio Dragoni, “La Verità”; Alessandro Rapinese, sindaco di Como; Andrea Maggi, insegnante e scrittore; Alessandro Cecchi Paone, giornalista; Carlo Puca, giornalista; Flavio Tosi, europarlamentare Forza Italia; Chiara Grasso, etologa.