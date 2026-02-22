Cuba senza luce a “In Mezz’ora” oggi su Rai 3

Cuba senza luce a “In Mezz’ora” oggi pomeriggio su Rai 3 con un’intervista a Margrethe Vestager, il caso Epstein e un reportage dall’Ucraina

Chi sta strangolando Cuba? Perché sull’isola non c’è energia elettrica per la maggior parte del giorno, manca il cibo, non c’è più benzina e i turisti stanno scomparendo? E cosa c’entra l’attacco di Trump in Venezuela?

Con un reportage esclusivo “In Mezz’ora”- il programma di approfondimento condotto da Monica Maggion, nella puntata in onda domenica 22 febbraio alle 14.30 su Rai 3 – racconterà la situazione a l’Havana, dove la carenza di elettricità impedisce alle pompe di far scorrere l’acqua corrente, la mancanza di benzina non permette la rimozione dell’immondizia, un litro di latte per bambini può costare fino a 10 dollari (uno stipendio medio ne vale 5), si stanno moltiplicando le infezioni e gli ospedali non hanno più medicine per curare i pazienti.

Durante la puntata anche un’intervista a Margrethe Vestager, ex Commissaria europea alla Concorrenza, madrina delle leggi che hanno regolamentato negli ultimi anni il mondo digitale in Europa e nemica giurata dello strapotere dei grandi colossi del web. Con lei si parlerà dei processi in corso in America contro le piattaforme social, accusate di progettare algoritmi per aumentarne l’uso compulsivo da parte dei ragazzi.

Poi tutte le novità sul caso Epstein dopo l’arresto del principe Andrea in Inghilterra e un reportage dall’Ucraina alla vigilia del quarto anniversario dell’inizio della guerra.