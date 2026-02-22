A Testaccio disegnata una svastica nel cortile simbolo del film “C’è ancora domani”

Svastica nel cortile di C’è ancora domani: sfregio nel luogo simbolo del film di Cortellesi. Pd, AVS e ANPI hanno annunciato un presidio antifascista per lunedì alle 17.30

Una svastica tracciata con una bomboletta di vernice nera è apparsa nel cortile di un condominio di via Bodoni, a Testaccio, nel cuore di Roma. Proprio lì dove sono state girate alcune scene di C’è ancora domani, il film diretto e interpretato da Paola Cortellesi.

Proprio per questo lo sfregio non è passato inosservato. La scritta è apparsa su un muro ormai considerato luogo simbolico della città, frequentato anche da turisti e curiosi attratti dal successo del film. Un gesto che, secondo le forze politiche del territorio, assume un significato che va oltre il semplice vandalismo.

Per mantenere alta l’attenzione sul fenomeno, Pd, AVS e ANPI hanno annunciato un presidio antifascista per lunedì alle 17.30, per ribadire il carattere antifascista del quartiere.

CGIL: “ADERIAMO A PRESIDIO LUNEDÌ”

“Ancora una volta scritte fasciste nel nostro territorio. Nella notte tra il 20 e il 21, dei fascisti hanno imbrattato con svastiche e simboli nazisti i pilastri del cancello e le pareti del complesso di via Bodoni 96, a Testaccio, il cortile dove si sono girate scene del film ‘C’è ancora domani’ . La nostra Camera del Lavoro aderisce al presidio antifascista organizzato da Anpi, Pd, Avs per lunedì 23 febbraio alle ore 17,30. Daremo una risposta democratica e partecipata perché Testaccio è e rimarrà antifascista”. Così, in una nota, la Cgil Roma Centro Ovest Litoranea”.

