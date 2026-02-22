A “Il Posto Giusto” su Rai 3 ospite Antonino De Masi

Oggi pomeriggio su Rai 3 a “Il Posto Giusto”. Ospite Antonino De Masi, l’imprenditore calabrese da anni sotto scorta

Nuovo appuntamento con “Il Posto Giusto”, il programma dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027, condotto da Giampiero Marrazzo e Simona Vanni, in onda domenica 22 febbraio alle 13 su Rai 3.

In studio sarà ospite Antonino De Masi, imprenditore calabrese da anni sotto scorta per aver denunciato le intimidazioni della ‘ndrangheta e che, nonostante tutto, ha deciso di continuare a lavorare nella propria terra in nome della legalità.

Si parlerà anche di economia circolare con un’intervista a Susanna Martucci, che partendo dagli scarti industriali ha fondato un’impresa tra le prime in Italia a unire sostenibilità e inclusione.

Con l’esperto di politiche del lavoro Romano Benini si approfondirà il rapporto tra artigianato e formazione, visitando uno dei più importanti distretti conciari italiani a Santa Croce sull’Arno. Si prosegue poi per Roma per incontrare due giovani artigiane che hanno recuperato l’antica arte dei caratteri a stampa.

Con Alessandro Gaetani, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si parlerà dei percorsi di inserimento lavorativo promossi dal programma Gol con il

supporto dei Centri per l’impiego.

Antonella Boralevi, nel consueto appuntamento con la rubrica “Lavoro e sentimento”, speigherà l’importanza della curiosità nei percorsi professionali e personali.

Prosegue il viaggio di Martina Socrate alla scoperta delle professioni del futuro: in questa puntata in primo piano i segreti di una sound designer che lavora nel mondo dei podcast.

Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, illustrerà le iniziative del Programma nazionale giovani, donne e lavoro spiegando come accedere alle diverse opportunità a disposizione di chi è in cerca di occupazione.

Ad arricchire la discussione in studio saranno gli studenti dell’Its Mobilità sostenibile – Meccatronica aerospazio del Piemonte.

Il programma ha un profilo Instagram: @ilpostogiustorai dove si potranno trovare informazioni su servizi e puntate. L’indirizzo mail è ilpostogiusto@rai.it. È possibile rivedere le puntate su Raiplay.