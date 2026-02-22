A “Da noi…a Ruota Libera” su Rai 1 tra gli ospiti Adriano Pappalardo e Don Backy

Sarà tutta dedicata alla musica, in vista di Sanremo 2026, la puntata di “Da noi…a Ruota Libera”, il programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 22 febbraio alle 17.20 su Rai 1. Tra gli ospiti di Francesca Fialdini, Adriano Pappalardo, protagonista da quasi 40 anni della scena musicale italiana, voce e temperamento potentissimi; Don Backy, cantautore, attore, scrittore e fumettista, legato a uno dei capolavori della storia della musica italiana, “L’Immensità”, ha recentemente pubblicato “Colpo di Genio”, un graphic novel dedicato all’amore per la Terra che unisce musica, poesia e arte; Dario Aìta, protagonista di “Franco Battiato.

Il lungo viaggio”, il film che racconta la vita e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana dal 1° marzo in prima serata su Rai 1. E poi, Lamberto Boranga, a 83 anni il portiere più longevo della storia del calcio; Samuele Parodi, il ragazzino che, grazie alla sua curiosità e memoria, è diventato una sorta di enciclopedia vivente del Festival di Sanremo e ne conosce vincitori, conduttori, classifiche e aneddoti; Giorgia Lo Nardo, in arte Giorgina, una ragazza palermitana di 23 anni che -nonostante abbia perso l’udito – ha trovato un modo unico di connettersi con la musica attraverso le vibrazioni, riuscendo a seguire i brani e a distinguere tra i diversi generi musicali, traducendoli nella lingua dei segni e reinterpretandole sul palco.