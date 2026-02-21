Stasera su Rai 5 Salemme con “La gente vuole ridere…ancora”

“La gente vuole ridere… ancora”, la commedia scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, in onda sabato 21 febbraio 2026 alle 21.15 su Rai5 per il ciclo teatrale “Il bello di Salemme”

Alcuni attori, chiusi in un teatro ormai fatiscente e pronto per essere raso al suolo per lasciar spazio a un parcheggio, sono ospiti di una contessa matta che li spia di continuo, attraverso una telecamera nascosta, come se fossero i protagonisti di in un reality show. La bizzarra signora, infatti, ogni tanto interviene da un microfono.

E’ lo scenario di “La gente vuole ridere… ancora”, la commedia scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, in onda sabato 21 febbraio 2026 alle 21.15 su Rai5 per il ciclo teatrale “Il bello di Salemme”.

Gag, lazzi e situazioni iperboliche costellano lo sviluppo di questa commedia degli equivoci che, in qualche modo, è una riflessione sul senso stesso di fare teatro comico. Per salutare e chiudere la rappresentazione il cast al completo intona la colonna sonora di “Ho visto le stelle”, un vero inno al mestiere dell’attore, il quale, anche quando si trova in difficoltà, deve seguire l’inflessibile legge dello spettacolo: sempre e comunque continuare a recitare. Scritta nel 1993 da Salemme, la commedia è stata registrata nel 2008 con la regia televisiva di Cristina Fayad. Tra gli altri interpreti, Pietro Ruspoli, Stefano Sarcinelli, Rosa Miranda, Roberta Formilli, Maurizio Casagrande, Antonio Guerriero, Massimiliano Gallo, Marcello Romolo, Domenico Aria, Biancamaria Lelli.