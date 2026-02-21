Stasera su Rai 4 il film “The Silencing – Senza voce”: la trama

Stasera su Rai 4 in prima serata The Silencing – Senza voce, un film statunitense del 2020 diretto da Robin Pront: la trama
Rayburn, tormentato dalla scomparsa della figlia, vive isolato in un santuario per animali. La sua routine autodistruttiva si spezza quando avvista dai monitor un killer che insegue una ragazza. Determinato a salvarla, si addentra nella natura selvaggia per affrontare l’assassino e i propri demoni.
E’ la trama del film “The Silencing – Senza voce” in onda sabato 21 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4.